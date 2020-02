Ravenna Festival torna a Cervia con 'Per l'alto sale-Il Trebbo in musica 2.0', rassegna che celebra la tradizione romagnola del trebbo, nella sua dimensione di confronto e condivisione, e la traghetta nel XXI secolo, alternando gli omaggi a "eroi" di Romagna - Tonino Guerra, Artusi, Fellini - a voci contemporanee e tematiche attuali. In collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini, dal 17 giugno al 16 luglio 8 incontri al Palazzo dei Congressi di Milano Marittima (a eccezione di due eventi al Bagno Club Milano e alla Pieve di Pisignano) vedranno la partecipazione di scrittori come Massimo Gramellini, Melania Mazzucco, Paolo Rumiz, ma anche Gad Lerner, Ivano Marescotti, lo storico della gastronomia Alberto Capatti, la virologa Ilaria Capua e l'architetto Stefano Boeri. Il percorso è anche musicale, dalle tinte jazz, con - tra gli altri - Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Simone Zanchini, Gianluca Petrella, Paolo Damiani, Daniele Di Bonaventura, Virginia Guastella.