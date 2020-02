Rachlin dirige la Filarmonica del Comunale

Dopo i primi tre appuntamenti affidati all'Orchestra 'madre', la stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna prosegue il 17 febbraio (Auditorium Manzoni, ore 20.30) con un concerto che vedrà impegnata la Filarmonica del Teatro Comunale. Da quest'anno infatti il cartellone sinfonico della Fondazione unisce le due precedenti programmazioni in una sola per un totale di diciotto date. Per questo primo incontro stagionale con la Filarmonica, il complesso nato nel 2008 e formato da buona parte degli strumentisti dell'Orchestra del Comunale, sul podio torna un virtuoso dell'archetto, l'austriaco di origine lituana Julian Rachlin, impegnato nella doppia veste di direttore e solista. Il musicista da qualche anno alla brillante carriera violinistica ha infatti affiancata quella di direttore.