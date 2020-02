Calcio: Lega Pro, un libro sugli imprenditori eccellenti

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Ha per protagonisti uomini e donne che hanno investito e creato eccellenze nel calcio: è il libro "60 Imprese di Calcio Italiano" che sarà presentato lunedì a Reggio Emilia dal presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli.

Il volume, nato per celebrare i 60 anni dalla fondazione della Serie C e realizzato da 'Il Sole 24 Ore' con Lega Pro, racconta le storie di imprenditori che hanno scelto di investire nel calcio e che oggi sono alla guida delle compagini che militano in questa stagione nel campionato di Lega Pro.

"I protagonisti e le protagoniste di questo libro non sono i campioni del calcio - scrive il presidente Ghirelli - ma uomini e donne lungimiranti che sono campioni della vita, e lo sono di eccellenza. Hanno investito competenze e risorse sul territorio, hanno contribuito a farlo sviluppare e sono partiti da una parola di otto lettere, che è coraggio".

Disciplina, programmazione e perspicacia sono valori che garantiscono il successo di una società di calcio, ma per raggiungere importanti obiettivi di crescita è fondamentale, inoltre, investire sui giovani. "Un caposaldo è la scelta di puntare sui vivai della società. - sottolinea Fabio Tamburini, direttore de 'Il Sole 24 Ore' - I giovani formati nei club sono il loro vero tesoro e occorre creare le premesse per investimenti adeguati, necessari per avere risultati altrettanto significativi". (ANSA).