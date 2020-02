F1: Hamilton, la Mercedes sarà sempre la mia famiglia

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Lewis Hamilton è pronto a dare un nuovo assalto al titolo mondiale di F1. "Sono concentrato, ma allo stesso tempo entusiasta per questo Mondiale" ha detto alla presentazione della W11, la nuova monoposto con cui scenderà in pista quest'anno. E ha aggiunto una dichiarazione d'amore alla sua scuderia, "la Mercedes -ha detto a Skysport- è una parte fondamentale della mia crescita, del mio percorso, è come se fosse la mia famiglia, e lo sarà per il resto della mia vita".

Quanto alla concorrenza in gara, si è detto cerco che il suo "principale sfidante sarà il compagno di squadra Valtteri Bottas" aggiungendo che per il resto "il gruppi di rivali sarà lo stesso del 2019, sicuramente ci sarà da divertirsi". (ANSA).