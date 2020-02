Tumori, casco contro caduta dei capelli

Un casco refrigerante in grado di evitare a circa il 60% delle donne sottoposte a chemioterapia l'effetto collaterale più temuto: la caduta dei capelli. Si chiama 'Paxman Scalp Cooler' e da oggi grazie al progetto di raccolta fondi che coinvolge l'Istituto oncologico romagnolo (Ior) e l'ospedale degli Infermi di Faenza è a disposizione di quest'ultimo. La strumentazione, del valore di circa 35mila euro, è stata installata stamattina. Come funziona il 'Paxman Scalp Cooler'? Mantenendo una temperatura intorno ai -4, i capillari che arrivano al bulbo pilifero si restringono: in questo modo la percentuale di farmaco chemioterapico che raggiunge il capello tramite il flusso sanguigno diminuisce in maniera drastica. Si tratta di un dispositivo sicuro che può presentare come unico effetto collaterale una sensazione di freddo. Durante il trattamento, che dura dai 30 minuti prima della somministrazione della chemioterapia fino anche a 3 ore dopo, la donna può rilassarsi, persino dormire o mangiare.

Nel caso in cui la paziente nel mentre sentisse il bisogno di muoversi o recarsi in bagno il casco ha un'autonomia tale che gli permette di mantenere la temperatura per dieci minuti anche al di fuori della carica. La donazione è arrivata grazie ad un lavoro di squadra che ha coinvolto varie realtà del territorio, come Bcc ravennate, forlivese ed imolese, Fiori d'Acciaio e Bni Maioliche. Diverse anche le iniziative di raccolta fondi nate allo scopo di sostenere l'acquisto del 'Paxman Scalp Cooler'. Tra queste da ricordare il 'Memorial Francesca Cacciari', competizione per giovani nuotatori organizzata dal Centro Sub Nuoto Faenza in ricordo della giovane dirigente ed allenatrice scomparsa nel 2017 proprio a causa di un tumore. L'Istituto oncologico romagnolo, oltre che benefattore, ha svolto un ruolo di collettore delle offerte e di cassa di risonanza, affinché l'esigenza manifestata dall'oncologia di Faenza fosse avvertita da tutto il territorio.