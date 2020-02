Muore dopo scontro in auto nel Forlivese

Un uomo di 57 anni è morto in un incidente stradale attorno alle 12,30 a Forlimpopoli. L'uomo era al volante di una Fiat Punto che, proveniente da un via laterale, ha tentato d'immettersi sulla circonvallazione cittadina senza avvedersi che, da direzione Cesena, proveniva un furgoncino che ha centrato la vettura dal lato conducente. L'urto, violentissimo, non ha dato scampo al conducente dell'auto, praticamente morto sul colpo. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma si sono dovuti arrendere all'evidenza.

Ferite gravi anche per il conducente del furgone, ricoverato al trauma center di Cesena.