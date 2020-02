Molesta 16enne sul bus, arrestato

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai Carabinieri in un paese del Bolognese, per avere ripetutamente molestato una 16enne, prima a una fermata dei bus e poi di nuovo a bordo del mezzo pubblico. L'uomo, italiano e già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è accusato di violenza sessuale, oltre della violazione della misura cautelare. I fatti sono avvenuti verso le 15.30 di ieri: la ragazzina è stata avvicinata e toccata dall'uomo alla fermata alla fermata dell'autobus. All'arrivo del bus è salita velocemente e si è seduta, sperando che la presenza di altri passeggeri fosse un deterrente per tenere alla larga il molestatore. Ma il 57enne l'ha seguita e anche minacciata, tentando nuovamente un approccio. Tra i passeggeri c'era anche un agente della Polizia Penitenziaria, libero dal servizio, che è intervenuto, ha bloccato l'uomo e telefonato ai Carabinieri, che hanno trovato la 16enne sotto choc.