Patrick Zaky, ogni giorno un presidio

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - "Oggi abbiamo in programma un incontro riservato, con amici di Patrick e associazioni, nella sede di Amnesty, domani invece organizzeremo una mobilitazione in Piazza del Nettuno a Bologna. Ci sono altri presidi in programma anche a Milano e a Roma: ci stiamo coordinando per fare qualcosa ogni giorno". Francesca Santoro, attivista di Amnesty International Bologna, spiega all'ANSA l'intenzione di mobilitarsi, ogni giorno, per chiedere la liberazione di Patrick George Zaky, attivista e studente egiziano iscritto al master all'ateneo bolognese e arrestato venerdì in Egitto.

"Più riusciamo a parlare della situazione che riguarda Patrick - sottolinea - più il governo egiziano si sentirà sotto i riflettori".

Alle oltre 13mila firme raccolte online con la petizione di Amnesty si aggiungeranno quelle che saranno raccolte dagli attivisti durante i presidi.