Fotografia Europea, la 15/a edizione dedicata alla fantasia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 FEB - Il festival Fotografia Europea torna ad animare Reggio Emilia dal 17 aprile al 24 maggio e dedica la 15/a edizione alla fantasia, nel centenario della nascita di Gianni Rodari. La rassegna presenterà progetti inediti di Joan Fontcuberta e Alex Majoli, una mostra tra pittura e fotografia alla Fondazione Palazzo Magnani, un ricco programma di eventi e oltre 300 mostre del 'circuito Off'. La Russia sarà il Paese ospite, grazie alla collaborazione con il Museo Ermitage di San Pietroburgo.

'Fantasie. Narrazione, regole, invenzioni' è il tema del 2020, che sarà declinato con una serie di mostre fotografiche a partire dall'esposizione di Palazzo Magnani, dedicata al rapporto della fotografia con il mondo della musica. "Mettiamo la cultura al posto giusto, cioè fuori posto - dice il sindaco Luca Vecchi - Promuoviamo, muoviamo l'acqua, ascoltiamo, creiamo confronto, contaminiamo i saperi. A Reggio questa è la strada intrapresa per la cultura. E Fotografia Europea non sarà esente da questo approccio". (ANSA).