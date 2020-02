F1: Binotto, Vettel in scadenza? L'ho visto concentrato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 FEB - "Ho visto entrambi i piloti sereni e tranquilli. Abbiamo passato del tempo insieme, ho trovato Sebastian concentratissimo e pronto a dimostrare quanto valga. Stessa cosa per Charles". Così Mattia Binotto, il team principal della Ferrari, ha risposto alla stampa che gli chiedeva se il contratto in scadenza di Vettel e quello appena rinnovato di Leclerc potessero in qualche modo influire sull'andamento e le gerarchie dei piloti, a margine dell'evento di presentazione della nuova monoposto SF1000 al teatro Valli di Reggio Emilia. (ANSA).