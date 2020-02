Dopo sei stagioni e una cavalcata dalla Serie C fino alla A, riconquistata dopo 49 anni, Leonardo Semplici non è più l'allenatore della Spal. La società ferrarese ha ufficializzato la notizia - già nell'aria da ieri, dopo la sconfitta col Sassuolo. In giornata dovrebbe essere annunciato anche l'ingaggio di Gigi Di Biagio, ex selezionatore dell'Under 21 azzurra, che è già a Ferrara e oggi dirigerà il primo allenamento.