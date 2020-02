Semplici rischia, Spal riflette sull'esonero

(ANSA) - FERRARA, 9 FEB - Per la terza volta nella stagione, traballa la panchina di Leonardo Semplici. Dopo il ko con il Sassuolo, un'altra serata di riflessioni e contatti per la società. Il tecnico rischia, i dirigenti non decidono né esonero e neppure conferma. Domani è prevista un'ulteriore riunione con Di Biagio e De Biasi in lista per eventualmente sostituire il tecnico. "Non ho parlato con i dirigenti" esordisce Semplici in sala stampa. L'anticipazione è chiaramente per mettere uno sbarramento preventivo sui quesiti riguardo la precarietà della sua panchina. (ANSA).