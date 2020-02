Arrestato in Egitto, flash mob in piazza Maggiore

(ANSA) - BOLOGNA, 9 FEB - Un flash mob per chiedere 'Libertà per Patrick', lo studente dell'Università di Bologna, attivista per i diritti umani, arrestato in Egitto. E' stato organizzato per questa sera alle 20 in piazza Maggiore a Bologna, città nella quale il giovane egiziano si era trasferito da agosto.

Patrick George Zaky è stato arrestato all'aeroporto del Cairo nella notte fra giovedì e venerdì e, secondo quando riferiscono le associazioni a cui fa riferimento, è stato torturato.

"Chiediamo - chiedono i promotori dell'iniziativa - che sia immediatamente data la possibilità ai famigliari del ragazzo di sapere in che condizioni si trova, che siano tutelati i suoi diritti e che sia messo nelle condizioni di potersi difendere.

Non permetteremo un nuovo caso Regeni. Non lasciamo da solo Patrick. Patrick è uno di noi!".