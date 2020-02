Previati 'tra simbolismo e futurismo'

(ANSA) - FERRARA, 8 FEB - La sua città natale, Ferrara, rende omaggio a Gaetano Previati nel centenario della morte con una mostra al Castello Estense dal 9 febbraio al 7 giugno.

Organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dalle Gallerie d'Arte Contemporanea, che conservano un vasto fondo di dipinti e opere su carta dell'artista, la rassegna 'Tra simbolismo e futurismo' presenta un centinaio di opere, accostando olii, pastelli e disegni delle collezioni civiche ferraresi ad un nucleo di opere concesso in prestito da collezioni pubbliche e private. Completano la selezione alcuni documenti inediti.

L'esposizione mette in risalto la tensione costante nella ricerca di Previati verso il superamento dei tradizionali confini della pittura "da cavalletto", intesa come mezzo espressivo, codice visivo o modalità di interazione con il pubblico.