Vento, decine di interventi in regione

Sono decine gli interventi tra la mattinata e il primo pomeriggio dai Vigili del Fuoco in regione per danni causati dal forte vento. Nel Bolognese, a San Lazzaro le raffiche hanno abbattuto un albero a pochi metri dalla pensilina di una fermata dei bus. Diversi altri interventi hanno interessato la zona di Imola, sempre per alberi caduti, pali e cartelloni pericolanti. A Parma sono stati chiusi i parchi urbani. Nel Piacentino, vicino a Monticelli d'Ongina, un'auto è stata travolta da un muretto di cinta, mentre a San Giorgio Piacentino i vigili del fuoco sono dovuti accorrere per mettere in sicurezza la grossa croce di acciaio in cima a un campanile.