Sassuolo: ad Carnevali 'cercheremo di trattenere Boga'

"Boga come altri giocatori del Sassuolo Berardi, Traorè e Locatelli cercheremo di trattenerli, la volontà nostra è di continuare in questo percorso di crescita". Parola ai microfoni di Radio Anch'io lo sport dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali dopo l'exploit di sabato sera contro la Roma. "Se questi sono gli obiettivi, cercheremo di trattenere questi ragazzi ma come sempre faremo le giuste valutazioni noi e i giocatori con l'obiettivo principale di far crescere questa società. Berardi in particolare vorrei che diventasse la nostra bandiera, per lui ci sono sempre richieste''. Chiusura in ricordo dell'ex patron Giorgio Squinzi morto lo scorso ottobre: "nei figli c'e' il desiderio di continuare sulla strada dei genitori con l'intenzione di migliorare la squadra, ne risentiamo moltissimo sotto l'aspetto umano della sua mancanza ma l'obiettivo non è cambiato"