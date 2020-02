Arte: Modenantiquaria torna dall'8 febbraio con 160 gallerie

Si rinnova dall'8 al 16 febbraio l'appuntamento con Modenantiquaria, manifestazione internazionale di alto antiquariato, giunta alla 34/a edizione.

Secondo il presidente di ModenaFiere, Alfonso Panzani, è "un evento in grado di calamitare pubblici nuovi, che ora si spinge alla conquista del mercato europeo". In programma anche tre momenti di approfondimento con esperti (tra questi Valerio Massimo Manfredi e Philippe Daverio) e un 'fuori mostra' serale sabato 15 febbraio a Palazzo dei Musei, con visite accompagnate da esibizioni musicali.

Dai trenta espositori del 1987, su 1.500 mq, la mostra è passata ad ospitare oltre 160 gallerie tra le più prestigiose sul mercato, su un'area di oltre 15mila mq. Oggi la rassegna - con i saloni Petra, riservato alle antichità per parchi e giardini, Modenantiquaria ai tesori dell'antiquariato, Excelsior dedicato alla pittura dell'800 - è definita la più completa mostra di alto antiquariato italiana: negli ultimi tre anni ha superato il record di 36mila visitatori.