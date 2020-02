Lazio: Inzaghi, secondo posto? Io vivo alla giornata

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Ieri Caicedo aveva dei problemi, poi ha stretto i denti e ha inciso nella partita: i ragazzi sono stati bravi a trasformare in semplice una partita complicata alla vigilia. Dobbiamo lavorare su noi stessi, l'entusiasmo non manca, come dimostra il fatto che c'era una grande atmosfera oggi allo stadio. Le partite, però, sono tutte difficili; tuttavia, se giochiamo con questa voglia di vincere, potremo toglierci grandi soddisfazioni". Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parlando a Sky Sport, dopo la larga vittoria sulla Spal all'Olimpico.

"Se firmerei per il secondo posto? Potrei firmare per continuare con partite come quelle di oggi - aggiunge -: ne mancano 17 e sono tantissime. Io vivo alla giornata, come del resto ho sempre fatto in queste quattro stagioni". (ANSA).