Fellini, l'omaggio di Fano

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 1 FEB - Anche Fano celebra i 100 anni della nascita di Federico Fellini, che ha avuto rapporti diretti e indiretti con la città marchigiana. "Fano Fellini" è il titolo della rassegna in programma dal 4 al 9 agosto all'interno della Rocca Malatestiana dove si terranno presentazioni di libri, proiezioni di film e incontri con con ospiti e testimoni che hanno lavorato con il regista.

L'iniziativa, curata dalla ricercatrice Agnese Giacomoni e dal critico cinematografica Luca Caprara, è organizzata dall'associazione Laboratorio Creativo in collaborazione con il Comune di Fano e la Cineteca di Bologna. Il rapporto di Federico Fellini con Fano è nato dal fatto che il fratello Riccardo aveva frequentato il liceo in questa città, nel collegio Sant'Arcangelo, e il padre Urbano, rappresentante di granaglie, vi veniva spesso per lavoro. Fano è così diventata nell'immaginario di Fellini una sorta di doppio, di proiezione della sua città natale per la somiglianza storica, paesaggistica con Rimini.