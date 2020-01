Torna nelle sale Il dottor Stranamore con Sellers

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Il 24 luglio 1980 moriva Peter Sellers: nel quarantennale la Cineteca di Bologna porta nelle sale italiane dal 3 febbraio il restauro in 4k del film 'Il dottor Stranamore', capolavoro sulla Guerra fredda che Stanley Kubrick trasse nel '64 dal romanzo 'Red Alert' di Peter George, nel quale Sellers interpreta ben tre ruoli, quelli del capitano Lionel Mandrake, del presidente degli Stati Uniti Merkin Muffley e del leggendario e diabolico Dottor Stranamore. 'Il dottor Stranamore. Ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba' è distribuito dalla Cineteca nell'ambito del progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema, per la distribuzione dei classici restaurati'.

"Geniale e spericolato - commenta il direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli - satira sulle paure e le miserie della politica, Il dottor Stranamore è un film profondamente figlio dei suoi anni di guerra fredda e allo stesso tempo così disancorato da ogni tempo da essere attualissimo oggi, nel nostro tempo di impazzimento globale". (ANSA).