Bryant:nome Kobe e numeri maglia su tabelloni Serie A basket

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Il suo nome e i numeri di maglia indossati nella sua ventennale carriera con i Los Angeles Lakers a campeggiare sui tabelloni dei canestri nei palazzetti in cui si giocherà, nel fine settimana, il campionato di basket della massima serie. Così, la Lega Basket di Serie A ha deciso di ricordare Kobe Bryant e la figlia Gianna morti, insieme ad altre sette persone, nello schianto dell'elicottero su cui viaggiavano domenica scorsa in California. Per onorare la stella della Nba e la sua piccola, oltre a un minuto di raccoglimento, saarà applicata sui cristalli dei canestri una vetrofania con il nome di Bryant e i due numeri di maglia indossati nella sua carriera: l'8 e il 24. (ANSA).