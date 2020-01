"Bisogna ricostruire un nuovo campo di forze di centrosinistra più largo, più civico. Bisogna portare più sindaci nel gruppo dirigente del Pd nazionale". Così Stefano Bonaccini, confermato alla presidenza dell'Emilia-Romagna, ad Agorà Rai Tre su come il Partito Democratico debba evolversi. "Serve un partito che abbia una classe dirigente che quando va in un bar o in un supermercato o in piazza sappia ascoltare e rispondere, cosa dire alle persone normali", ha aggiunto.