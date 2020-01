Favoriva immigrazione clandestina, arrestato imprenditore

Si sarebbe servita di due società fantasma per favorire l'immigrazione clandestina con truffa allo Stato per ottenere erogazioni pubbliche: l'associazione criminale è stata smantellata da un'operazione di carabinieri e polizia nel Bolognese. Sono stati eseguiti una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore e quattro divieti temporanei di esercitare la professione o qualsiasi ufficio direttivo di imprese nei confronti di professionisti e imprenditori. Sequestrate anche le due società fantasma, intestate a un prestanome deferito in stato di libertà.

Le indagini, sviluppate dai Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia e della Compagnia Carabinieri di Borgo Panigale e dall'Ufficio Immigrazione della Questura, coordinate dalla Procura, hanno fatto emergere l'operatività di una radicata associazione criminale. Accertati anche contratti di lavoro fittizi.