Dieci ragazzini di due scolaresche della provincia di Parma, in vacanza a Folgarida in val di Sole (Trento), sono stati ricoverati a scopo precauzionale negli ospedali di Cles e Trento per problemi gastrointestinali. Dalle prime notizie nessuno di loro è in gravi condizioni. Dai primi accertamenti, pare che i ragazzini, di età compresa fra gli 11 e i 14 anni, siano stati compiti da un'intossicazione alimentare. Ulteriori verifiche sono in corso da parte dell'Azienda sanitaria provinciale.