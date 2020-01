'Al femminile' stagione del LabOratorio

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - È dedicata al pensiero e alla creatività femminile la nuova stagione del LabOratorio di San Filippo Neri, a Bologna, curata da Mismaonda e presentata alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Dal 30 gennaio tanti eventi, da spettacoli teatrali a reading, spaziando dalla letteratura alla poesia, dal teatro al giornalismo, dalla matematica alla musica. Tra gli ospiti Michela Marzano, Lilli Gruber, Bianca Berlinguer, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Sabrina Impacciatore, Stefano Benni, Milena Gabanelli, Ottavia Piccolo ed Elena Bucci, l'avvocatessa Cathy La Torre.

"Insieme si è scelto, lontano da riserve autoreferenziali, di offrire un programma dove le donne fossero, una volta tanto, in maggioranza. Schiacciante", spiega la direttrice di Mismaonda, Mariangela Pitturru. Anche quest'anno sarà offerto al territorio un laboratorio teatrale aperto a tutti: saranno sperimentati linguaggi diversi e modi di messinscena innovativi per catturare l'attenzione anche di chi non va abitualmente a teatro.