Arte: Piacenza, 150 opere in esposizione

Nasce a Piacenza, nell'edificio ex Enel della Fondazione di Piacenza e Vigevano, 'XNL Piacenza Contemporanea', un centro culturale interamente dedicato all'arte contemporanea. Ad inaugurarlo sarà la mostra 'La Rivoluzione siamo noi. Collezionismo italiano contemporaneo', in programma dall'1 febbraio al 24 maggio.

L'esposizione, curata da Alberto Fiz, presenta oltre 150 opere tra dipinti, sculture, fotografie, video e installazioni di autori quali Piero Manzoni, Maurizio Cattelan, Marina Abramovic, Tomás Saraceno, Andy Warhol, Bill Viola, Dan Flavin, provenienti da 18 collezioni d'arte, tra le più importanti in Italia, che indagano trasversalmente movimenti, stili e tendenze della contemporaneità.

Il percorso si completa alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, dove una serie di lavori di artisti tra cui Ettore Spalletti, Wolfgang Laib, Fabio Mauri, Gregor Schneider, Pietro Roccasalva, dialoga con i capolavori dell'Ottocento e del Novecento.