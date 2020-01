Bryant: Pallacanestro Reggiana, per sempre uno di noi

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - Le parole "per sempre uno di noi" e le foto di Kobe Bryant da giovanissimo, con la maglia della Pallacanestro Reggiana. E' il modo con cui la società emiliana ricorda il campione statunitense che da ragazzino giocò nel settore giovanile, mentre il padre Joe era in prima squadra.

Il padre giocò anche a Rieti, Reggio Calabria e Pistoia e anche qui ha lasciato amici e ricordi.

"Kobe Bryant è cresciuto qui ed era per tutti noi un reggiano. Oggi ci ha lasciato. Una leggenda del basket che tutta la nostra città ricorderà per sempre con affetto e riconoscenza.

Ciao Kobe", ha scritto su Facebook il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi. (ANSA).