Alle 19 l'affluenza è al 58,8%

Si attesta a 58,8% l'affluenza alle 19 per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Il dato è quasi doppio rispetto alle precedenti consultazioni del 2014, quando alle 19 aveva votato il 30,9% degli aventi diritto.

Il dato è anche superiore di circa quattro punti rispetto alle Europee di maggio, quando, alla fine, in regione l'affluenza fu del 67,3%.

La provincia con il dato più alto è Bologna con il 61,8%.