In E-R 3,5 milioni chiamati alle urne

Domani, domenica 26 gennaio, si vota per eleggere il presidente della Regione Emilia-Romagna e i componenti l'Assemblea legislativa regionale. Sono chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di elettori: secondo la rilevazione del Ministero dell'Interno a 15 giorni dal voto, gli aventi diritto sono 3.508.332. Di essi, 1.704.295 sono uomini e 1.804.037 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare.

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. Sarà possibile seguire i risultati dello scrutinio in diretta sul sito della Regione. Sono disponibili on line, sul sito dedicato alle elezioni 2020, realizzato in collaborazione tra Giunta e Assemblea legislativa della Regione, le liste con tutti i nominativi dei candidati e i fac-simile per ciascuna delle nove circoscrizioni dell'Emilia-Romagna.