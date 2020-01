In mostra le divise da lavoro

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - La Fondazione Mast ha presentato 'Uniform into the work/out the work', progetto espositivo curato da Urs Stahel, dedicato alle uniformi da lavoro che, attraverso oltre 600 scatti di fotografi internazionali, mostra le molteplici tipologie di abbigliamento indossate dai lavoratori in contesti storici, sociali e professionali differenti. La mostra aprirà al pubblico domani e andrà avanti fino al 3 maggio.

Nate per distinguere chi le indossa, le uniformi da un lato mostrano l'appartenenza a una categoria, ad un ordinamento o a un corpo, senza distinzioni di classe e di censo, dall'altro possono evidenziare la separazione dalla collettività di chi le porta. Le parole "uniforme" e "divisa" rivelano, allo stesso tempo, inclusione ed esclusione.