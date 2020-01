Evasore pericoloso, sequestro di auto e case

Beni per un valore di circa 30 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna a un imprenditore lombardo, formalmente residente nel principato di Monaco ma in realtà domiciliato in provincia di Pavia, ritenuto 'fiscalmente e socialmente pericoloso'.

Tra i beni oggetto di sequestro ci sono disponibilità finanziarie, quote societarie e immobili anche all'estero. Oltre a 30 autovetture (comprese diverse Bentley, Range Rover, Ferrari e auto d'epoca), ci sono tre complessi immobiliari di pregio, con parco, piscina e autorimessa, due nel Pavese e uno a picco sul mare nella località francese di Roquebrune-Cap Martin dal valore di circa 7 milioni di euro.

Il provvedimento di sequestro, disposto dal Tribunale di Bologna su richiesta del Pm Roberto Ceroni, è uno sviluppo dell'operazione 'Mille miglia' che nel 2016 aveva già portato alla denuncia dell'imprenditore, insieme ad altre 14 persone, per aver distratto beni per circa 7,5 milioni.