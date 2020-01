Disturba l'autista, autobus fuori strada

Ubriaco, ha infastidito i passeggeri e l'autista di un autobus, facendogli perdere il controllo del mezzo che è finito fuori strada: è successo intorno alle 19.15 nel Reggiano, nella frazione Iano di Scandiano. Nessuna conseguenza per le 12 persone a bordo: solo due bambini, spaventati, sono stati portati in ambulanza in ospedale, a scopo precauzionale. Sono intervenuti i carabinieri. Il pullman di linea Seta andava da Scandiano a Castelnovo Monti. Il passeggero che ha provocato l'incidente è fuggito: potrebbe rispondere di interruzione di pubblico servizio.