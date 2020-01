Atti falsi permessi soggiorno, arrestato avvocato

Un avvocato 39enne del foro di Bologna è stato arrestato dalla Polizia insieme a un complice tunisino con l'accusa di avere messo in piedi un 'giro' di permessi di soggiorno ottenuti in modo illecito. Entrambi gli indagati sono finiti ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza del Gip Roberta Dioguardi su richiesta del Pm Rossella Poggioli, per i reati di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore, contraffazione e utilizzo di documenti al fine di determinare il rilascio del permesso di soggiorno e favoreggiamento della permanenza in clandestinità nel territorio dello Stato.

L'indagine della squadra Mobile, che vede indagate in tutto 41 persone, ha preso avvio nel giugno 2018 da segnalazioni provenienti dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, che aveva registrato un deciso aumento delle domande di protezione internazionale, avanzate anche da cittadini stranieri che dimoravano in Italia da diverso tempo ma privi di un regolare permesso di soggiorno.