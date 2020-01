Rapinarono disabile, due denunciati

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 GEN - Avevano strappato, con forza, un marsupio ad un disabile in carrozzina tanto da far cadere l'uomo, un 62enne reggiano, facendolo finire a terra. A due mesi da quell'atto - un 'colpo' che aveva fruttato i documenti personali della vittima e 1,50 euro - i Carabinieri hanno individuato gli autori del gesto, un 18enne abitante a San Polo d'Enza, nel Reggiano e un 19enne residente a Traversetolo, nel Parmense, denunciati con l'accusa di rapina impropria.

I fatti risalgono allo scorso 16 novembre quando i due - approfittando della porta di casa aperta e del fatto che il 19enne conoscesse occasionalmente l'invalido - erano entrati nella casa dell'uomo e dopo essersi fermati a bere un caffè e fumare una sigaretta erano usciti e poi tornati avendo dimenticato un piumino: prima di andarsene, però, i due avevano strappato il marsupio tenuto a tracolla dall'uomo in carrozzina che si ribaltava facendolo cadere a terra. L'invalido era stato soccorso da un vicino che aveva chiamato i Carabinieri.