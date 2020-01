Perseguita e abusa dell'ex, denunciato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 GEN - Non ha accettato la fine della loro relazione e per questo, dallo scorso settembre al giorno di Natale, ha iniziato a tempestare la ex compagna di telefonate insistenti, a pedinarla e a compiere appostamenti sotto casa sino ad arrivare ad abusare sessualmente di lei - approfittando di un incontro chiarificatore nell'abitazione della donna - e a usarle violenza.

Protagonista della vicenda un 36enne reggiano denunciato dai Carabinieri di Castelnovo Monti con l'accusa di di atti persecutori, violenza sessuale, violazione di domicilio aggravata, sequestro di persona e lesioni personali.

La Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia, l'applicazione nei confronti dell'uomo, della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della donna, una 35enne reggiana, prescrivendogli di non avvicinarsi a meno di 500 metro da tutti i luoghi da lei frequentati e il divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.