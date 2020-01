Danza:Giselle al Teatro Pavarotti Modena

(ANSA) - MODENA, 19 GEN - Secondo appuntamento per la rassegna ModenaDanza, il 21 gennaio al Teatro Comunale Luciano Pavarotti, con il più classico dei balletti romantici, 'Giselle' di Adolph Adam, nell'interpretazione del Balletto di Maribor. La coreografia, appositamente creata per la compagnia slovena guidata dal danzatore rumeno Edward Clug, è firmata da Rafael Avnikjan.

Storia d'amore, di tradimento e redenzione, diviso nel contrasto fra l'atmosfera solare delle feste contadine e le tenebre inquietanti e ultraterrene delle perfide Willi, Giselle è fra le opere più celebri del repertorio accademico che continua a sedurre le platee di tutto il mondo a più di un secolo e mezzo dal suo primo allestimento. Nato in Francia da un'idea del romanziere Théophile Gautier, messo in musica da uno fra i compositori più celebri del suo genere, il balletto andò in scena con la coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot all'Opéra National di Parigi nel 1841 per poi essere adattato da Marius Petipa secondo i canoni della scuola russa.