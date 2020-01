Accoltella automobilista su A22,denuncia

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Una lite scoppiata in autostrada sulla A22 del Brennero tra Carpi e Campogalliano, nel Modenese, finita con l'accoltellamento di un 52enne residente a Carpi e la denuncia di un 46enne con l'accusa di lesioni aggravate. I fatti risalgono a poco prima della mezzanotte sulla corsia di decelerazione all'uscita del casello di Campogalliano, quando un automobilista, dopo aver inveito per una manovra azzardata di un altro guidatore lo ha inseguito e fermato.

Sceso dall'auto, si è avvicinato a piedi con un coltello e ha colpito all'addome il malcapitato sotto gli occhi della moglie.

Non spingendosi oltre, probabilmente, perché accortosi del passaggio,di una pattuglia della Polizia Stradale. L'uomo, scappato prima dell'arrivo della pattuglia, è stato identificato dalla Squadra Mobile di Modena dopo circa due ore. Già noto alle forze dell'ordine è stato rintracciato nella sua abitazione a Campogalliano. Il ferito è stato trasportato all'ospedale, dove è stato operato: fuori pericolo, la prognosi è di 30 giorni.