Record dolci italiani all'estero, +11%

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - I dolci italiani mettono a segno nel 2019 il record storico nelle esportazioni che hanno raggiunto la cifra di 1,5 miliardi per effetto di un aumento record dell'11%.

È quanto emerge dalle proiezioni Coldiretti su dati Istat relativi ai primi dieci mesi per i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria divulgate in occasione del salone internazionale Sigep a Rimini. "Una conferma del successo di un settore in grande crescita che in Italia - sottolinea la Coldiretti - può contare su tradizioni, creatività e materie prime di qualità che sempre più spesso vengono valorizzate nelle ricette anche con accordi di filiera con le aziende agricole".

Tendenze positive anche a livello nazionale dove i consumi di gelato, favoriti anche dal clima, sono saliti ad oltre 3 miliardi di euro nel 2019, anni che ha fatto registrare temperature di 0,96 gradi superiori alla media del periodo e si è classificato al quarto posto in Italia fra quelli più roventi dal 1800.