Minacce e abusi su compagna nel Riminese

Ha violentato ripetutamente la compagna per mesi, l'ha minacciata di morte e di portarla a prostituirsi a Rimini, l'ha picchiata e insultata, ha anche avuto attenzioni sessuali per la figlia minore di lei. Violenza sessuale aggravata, minacce e maltrattamenti le accuse che hanno portato il sostituto procuratore Davide Ercolani a chiedere l'arresto di un 49enne di origine rumena ma residente a Cattolica da anni. Il gip Adriana Cosenza invece ne ha disposto l'allontanamento dal domicilio domestico. L'ordinanza del gip di allontanamento è stata notificata dai carabinieri di Cattolica all'uomo che è indagato per violenza sessuale nei confronti della convivente e della figlia di questa minorenne.