Calcio: Sarri, 'Kulusevski? domani spero di non vederlo

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - "Spero domani di non vedere Kulusevski, che i nostri giocatori siano in grado di contenerlo". Così Maurizio Sarri sul trequartista del Parma, acquistato dalla Juventus per la prossima stagione e prossimo avversario dei bianconeri: "Spero di vederlo bene tra sei mesi - ha aggiunto -. Un suo arrivo già a gennaio? Questo dovete chiederlo al direttore Paratici, ma penso di no". (ANSA).