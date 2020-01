Appello Guccini, fermare avanzata Lega

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - "Votare Bonaccini contro l'avanzare della Lega e fermare la propaganda della destra".

L'appello, a una settimana dal voto, arriva da Francesco Guccini che ha accettato di registrare un video a sostegno del candidato del centrosinistra e in particolare del candidato consigliere Igor Taruffi, del rassemblement di sinistra Emilia-Romagna Coraggiosa.

"Voterò per te - ha detto a Taruffi nel video - perché in questi cinque anni hai lavorato bene e hai i piedi piantati nell'Appennino, quindi puoi dare una mano a questo povero Appennino. Fra l'altro - dice il cantautore - parlano tutti di Salvini, ma la candidata non lo sa nessuno chi sia...".