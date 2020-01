McDonald's rinnova accordo con Aceto Balsamico di Modena Igp

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Dopo il successo del 2019, con 15 milioni di panini venduti per oltre 8 tonnellate di Aceto Balsamico di Modena Igp acquistate, si rinnova la partnership di McDonald's con il Consorzio dell'Aceto Balsamico di Modena Igp.

Nel menu, con la terza edizione di My Selection, torna la linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich già disponibili nei McDonald's di tutta Italia.

Una scelta, spiega la multinazionale, che conferma lo stretto legame con il comparto agroalimentare italiano e l'impegno nel favorire la conoscenza e la diffusione dei prodotti Dop e Igp, anche grazie alla partnership con la Fondazione Qualivita, che da oltre 20 anni si occupa della valorizzazione dei prodotti a indicazione geografica. Per le ricette selezionate da Joe Bastianich quest'anno saranno acquistate circa 10 tonnellate di Aceto Balsamico di Modena Igp. La materia prima modenese è protagonista nella ricetta di My Selection BBQ, l'hamburger da 180 gr di carne bovina da allevamenti italiani con salsa a base di Aceto Balsamico di Modena Igp, Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp con formaggio gouda stagionato, salsa coleslaw, bacon croccante e insalata. (ANSA).