Musica: Turandot in diretta streaming da Parma

L'opera di Giacomo Puccini, Turandot, che ha inaugurato la stagione lirica del Teatro Regio di Parma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà trasmessa in diretta streaming il 19 gennaio alle 15.30 su OperaStreaming.com, il primo portale online gratuito di opera lirica in Italia.

Il progetto triennale, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con Edunova e Università di Modena e Reggio Emilia, nasce per divulgare e diffondere la passione per la musica e per l'opera lirica, rendendo fruibile a tutti, soprattutto a chi non può assistervi dal vivo, uno spettacolo teatrale e promuovere l'Emilia-Romagna attraverso una ricca programmazione di trasmissioni video realizzate nei principali teatri ed enti lirici della Regione (Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini), territorio di tradizione musicale e di produzione operistica di prestigio internazionale.

Nel portale, disponibile in italiano e in inglese, è possibile trovare approfondimenti sul teatro, sugli interpreti, sulle opere trasmesse in streaming e notizie sulle città in cui verranno eseguite. Le opere in cartellone verranno trasmesse in chiaro sul canale YouTube di OperaStreaming e resteranno poi disponibili gratuitamente per i sei mesi successivi. Il programma di trasmissioni di OperaStreaming proseguirà con Falstaff di Verdi dal Teatro Municipale di Piacenza (26 gennaio), Cavalleria Rusticana e Pagliacci di Mascagni e Leoncavallo dal Teatro Valli di Reggio Emilia (9 febbraio); Lucrezia Borgia di Donizetti dal Teatro Alighieri di Ravenna (8 marzo); Elisir d'amore sempre di Donizetti dal Comunale di Bologna (10 aprile); Madama Butterfly di Puccini dal Comunale di Ferrara (4 maggio) e infine la nuova opera in prima esecuzione Otherness, Fear and Discovery, dal Comunale di Modena (8 maggio). (ANSA).