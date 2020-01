Foto, Breveglieri e la Bologna 1950-2000

Trenta negozi dell'associazione 'Via D'Azeglio pedonale' esporranno dal 18 al 26 gennaio nelle vetrine due immagini dedicate alla storia di Bologna attraverso un 'fotoconfronto' che il fotografo Walter Breveglieri realizzò recuperando alcuni suoi scatti di Bologna del primo dopoguerra mettendoli a confronto con nuove foto fatte a fine anni '90 dalle stesse angolazioni, creando un parallelismo suggestivo.

L'esposizione, nata in collaborazione con Confcommercio Ascom, torna in città dopo il successo che ebbe nel 2000, quando fu esposta a palazzo d'Accursio a chiusura dell'anno di Bologna Capitale della Cultura. Al termine le immagini saranno vendute in un'asta di beneficenza per l'associazione Ceps Trisomia 21 Onlus, che dal 1980 si occupa di neonati, bambini e adulti con sindrome di Down.

Con circa 250mila negativi e 40mila foto stampate dal 1944 ai primi anni '70, il fondo fotografico Walter Breveglieri (Fotowall), oggi di proprietà delle edizioni Minerva, è uno dei più importanti della città.