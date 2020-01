Coppa Italia: D'Aversa,Roma voleva a tutti i costi risultato

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Ci sono mancati gli episodi. Sullo 0-1 abbiamo sfiorato il pari e Inglese è stato fermato dal portiere". Così il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ai microfoni di RaiSport dopo la gara di Coppa Italia con la Roma: "Una gara equilibrata, ma abbiamo affrontato una Roma forte che voleva fare a tutti i costi il risultato. Cornelius? Nel primo tempo ha fatto bene, è chiaro che con squadre come la Roma è difficile portare a casa il risultato se non concretizzi.

Kulusevski? Se si continua a parlare sempre e solo di lui, gli si creano delle difficoltà. Il ragazzo è maturo, molto di più rispetto all'età che ha. Il ciclone è passato e ora deve dimostrare che la spesa della Juve su di lui è stata giusta. Ho cambiato inserendo otto giocatori perché ritengo tutti all'altezza, non è stato un atteggiamento conservativo, rientra nella logica di rotazione dei giocatori. Non si possono correre rischi, vista la serie di gare così vicine. In campo abbiamo messo la formazione migliore possibile per prevenire infortuni.

Non posso essere soddisfatto, visto che abbiamo perso una partita. Kolarov? Solo situazioni di campo, nulla di particolare". (ANSA).