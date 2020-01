Roma: Fonseca, col Parma voglio giusto atteggiamento

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Come prima cosa voglio vedere l'atteggiamento giusto. Se non giochiamo con intensità e voglia di vincere sarà difficile battere il Parma. Io voglio vedere una Roma con grande ambizione e coraggio". Così Paulo Fonseca alla vigilia dell'impegno della Roma al Tardini valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I giallorossi sono reduci da due sconfitte interne in campionato con Torino e Juventus, ma il tecnico portoghese è fiducioso: "La squadra non ha vinto le ultime due gare ma ha fatto buone partite giocando bene e quando è così bisogna guardare al futuro in maniera positiva e con ottimismo - le parole di Fonseca a Roma Tv -. Sappiamo che questa è una competizione che affrontiamo con grande ambizione e domani sarà un impegno importantissimo per noi. Scenderemo in campo per vincere, senza dubbio". (ANSA).