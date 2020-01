Musica: Sinead O'Connor il 18 gennaio a Parma

Sinead O'Connor torna in Italia per tre date, tra cui il Campus Industry di Parma il 18 gennaio (ore 21). L'artista, reduce da vari 'sold out' in Irlanda e Uk, aveva lasciato il palco quattro anni fa per intraprendere un viaggio di auto-rinnovamento, un percorso di rinascita.

L'Irlanda degli anni '70 è stata lo sfondo in cui ha mosso i primi passi mettendo in risalto la sua voce. Scoperta dal batterista della band In Tua Nua, Sinéad O'Connor ha pubblicato a fine '87 il primo album, 'The Lion and the Cobra', aggiudicandosi un disco di platino, e fino a 'Nothing Compare to You' ha lasciato un segno importante con la sua immagine unica e uno stile vocale inconfondibile.

Dopo un periodo di successo con album acclamati, singoli ai vertici delle classifiche e numerosi premi e collaborazioni, un lungo viaggio spirituale l'ha condotta verso un'esistenza turbolenta e irrequieta, per poi trovare conforto nella religione islamica. Quest'anno segna il ritorno di Sinéad O'Connor e un nuovo inizio per l'artista.