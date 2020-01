Coppa Italia: tris alla Spal, Milan vola ai quarti

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Milan fa tris alla Spal e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Senza Ibrahimovic, che Stefano Pioli ha lasciato in panchina, ci ha pensato Pjatek a lanciare i rossoneri: è stato proprio l'attaccante polacco a sbloccare il match al 20' del primo tempo. Suo anche l'assist che ha portato al raddoppio con Castillejo (44'). Chiude i conti al 21' della ripresa la rete di Hernandez. Per la squadra di Semplici il momento è decisamente no: nel finale l'arbitro aveva assegnato un rigore alla Spal, ma la Var ha detto no. Ai quarti il Milan affronterà il Torino. (ANSA).