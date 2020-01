Prete,no scambio pace evitiamo influenza

(ANSA) - PIACENZA, 14 GEN - "Non stringetevi la mano per scambiarvi il segno della pace altrimenti rischiamo di contagiarci con l'influenza". È la singolare richiesta che don Massimiliano Camporese, parroco di Castelvetro - comune della bassa piacentina ai confini con la provincia di Cremona - ha rivolto ai suoi fedeli durante la messa qualche giorno fa. Ne ha dato notizia questa mattina il quotidiano di Piacenza, 'Libertà', precisando che l'invito del parroco ai suoi fedeli era diretto ad evitare contatti fisici che avrebbero potuto diventare veicolo di contagio dell'influenza proprio nel periodo in cui vi è una massiccia diffusione del virus. Nessuna modifica della liturgia, ha spiegato il sacerdote, ma semplicemente una misura prudenziale.