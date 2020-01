Mostra su storia dei burattini bolognesi

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - La Biblioteca dell'Archiginnasio ospita dal 25 gennaio al 10 marzo la mostra 'Burattini a Bologna - Le maschere raccontano', che mette in luce la storia dei burattini bolognesi, patrimonio culturale della città, attraverso l'esposizione di fotografie, copioni manoscritti e appunti conservati in Archiginnasio e tratti principalmente dai fondi speciali di Angelo Cuccoli e Augusto Galli, burattinai che delinearono i canoni della tradizione tra Otto e Novecento.

I documenti hanno costituito la base per la ricerca sul teatro di figura curata dal burattinaio Riccardo Pazzaglia da cui è nato il volume 'Burattini a Bologna la storia delle teste di legno' (edizione Minerva), illustrato da Wolfango, di cui verranno mostrati schizzi e tavole sul mondo burattinesco e la Commedia dell'Arte. Protagonisti principali del percorso espositivo (ad ingresso libero) saranno Balanzone, Fagiolino e Sganapino, personaggi cardine del casotto petroniano, di cui si potranno apprezzare varie versioni di importanti intagliatori.